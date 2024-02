Colpo di scena a Uomini e Donne, spunta il ritorno di Riccardo Guarnieri: Ida Platano con le spalle al muro

Riccardo Guarnieri sempre più vicino al ritorno a Uomini e donne: ormai arriva la conferma.

Nonostante sia passato quasi un anno dalla sua assenza dal trono over, si continua a parlare di Riccardo Guarnieri. L’ex fidanzato di Ida Platano è sempre al centro delle dinamiche all’interno del programma, soprattutto da quando la parrucchiera è salita sul trono. La Platano e Guarnieri hanno avuto una lunga storia d’amore che ha fatto sognare. Ebbene, nei mesi scorsi si è parlato di un nuovo amore per il cavaliere tarantino, amore che ha confermato anche lui stesso in una recente intervista.

Intanto, però sembrerebbe che nemmeno questa volta le cose per il Riccardo siano andate come sperate e sia tornato single. Infatti, anche Gianni Sperti lo aveva annunciato nelle scorse puntate, quando all’annuncio di Maria di un ritorno di un ex della Platano a U&D, qualcuno aveva ipotizzato fosse davvero lui. Ma come stanno le cose realmente? Riccardo tornerà?

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e donne: arriva la conferma che tutti attendevano

Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Riccardo nel programma. C’è da dire che il cavaliere spesso è capitato che ha preso parte al format in ritardo e quindi non ci sarebbe da meravigliarsi. Quel che però fino a qualche settimana fa era certo è che Guarnieri stesse frequentando una ragazza di nome Gabriella, anche lei della sua stessa zona. I due si sarebbero conosciuti in chat e alla fine Riccardo ha pensato di conoscerla. La frequentazione sarebbe durata dal periodo estivo fino a gennaio. Sì perché in rete circola voce che sia tornato single e sia già pronto a tornare nel parterre degli Over. A confermare tale indiscrezione anche Lorenzo Pugnaloni: “Il ritorno di Riccardo è sempre più vicino” . Se così dovesse essere cosa succederà? Ovviamente di fronte a lui ci sarebbe ancora una volta la sua ex, anche se in questo caso in un ruolo diverso.

Molti fan credono che Ida al suo arrivo possa letteralmente cambiare rotta dato che tanti credono che sia ancora innamorata di lui. Tina invece proprio in una recente puntata ha spiegato che il ritorno di Riccardo sarebbe impossibile viste le circostanze. Gli storici fan della coppia non attendono altro, e chissà se veramente ci sarà un colpo di scena. Magari chissà se potrebbe scendere le scale direttamente in veste di corteggiatore.