Scarpe Hogan da uomo per uno stile urban chic

Quando si parla di calzature, ci sono certi marchi che hanno lasciato il segno e che continuano a collezionare numeri da record. Fra i più apprezzati in Italia troviamo Hogan, un brand conosciuto per la qualità delle calzature prodotte, specialmente per chi ama uno stile urban chic, comodo ma anche elegante. E infatti sono numerosi i modelli di scarpe Hogan che nella Penisola riscuotono grande successo, da quelle in tela a quelle in pelle, arrivando ai modelli a collo alto. È una lista che include alcuni grandi classici come ad esempio le H365, le H383 e le Interactive bianche, insieme ad altri come le Active One e le H327 con tallone reclinabile.

Hogan e la filosofia del lusso comodo

Calzare degli accessori di lusso, ma senza rinunciare alla comodità. Questa è la filosofia che anima le logiche commerciali di Hogan, un marchio interessato tanto allo stile quanto al comfort. Basta guardare le scarpe Hogan da uomo presenti su siti molto popolari, come YOOX ad esempio, per capire il significato di questa affermazione. L’attenzione alla comodità ha sempre fatto parte del DNA di queste calzature, sin dal lancio del primo modello: il noto Traditional del 1986, chiaramente ispirato al design delle scarpe da cricket.

Negli anni ’90 Hogan ha proseguito lungo il binomio comodità-lusso, lanciando sul mercato altri modelli di gran pregio, come le Hogan Interactive, destinate a diventare una vera e propria icona di stile. Come dichiarato dallo stesso Della Valle, è la moda che reclama la qualità e l’artigianalità in un settore che invece produce tutto subito, senza badare al risultato finale.

Le novità della collezione P/E 2020

La nuova collezione Hogan primavera-estate 2020 conferma quanto detto poco sopra: sì alla comodità e al lusso insieme, senza sacrifici. Ed ecco che il noto marchio ha scelto di puntare su uno stile più urban che mai, con una forte declinazione chic, fra dettagli informali e chiari richiami al mondo della moda outdoor. Il tutto senza rinunciare alle novità e all’innovazione, che Hogan considera come una peculiarità fondamentale per la propria mission, ieri come oggi.

Le sneakers Urban Trek sono state prodotte rispettando questo dogma e possiedono una serie di caratteristiche davvero notevoli. Occorre ad esempio citare la presenza di strip luminose applicate alla tomaia del modello, insieme al battistrada trasparente. In altri termini, classicità e modernità si uniscono insieme, creando un paio di scarpe destinato a entrare non solo nel guardaroba degli uomini più attenti alla moda, ma anche nell’immaginario collettivo. Perché la vita va vissuta con stile e con eleganza, senza per questo rinunciare al comfort e all’informalità.

Leggi anche: