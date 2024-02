Colpo di scena a Uomini e Donne: vanno via insieme dopo un ballo e un bacio passionale

Due protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, nonostante le numerose edizioni alle spalle, è ancora in grado di emozionare il pubblico. Le puntate, presentate da Maria de Filippo, stanno avendo una notevole risonanza. Di recente, è successo qualcosa che ha cambiato completamente le carte in tavola. Due tra i protagonisti più noti, infatti, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione di Canale 5.

C’è molta curiosità riguardo ai prossimi sviluppi. I fan, ovviamente, hanno avuto reazioni diverse. C’è chi si è opposto fermamente a tale svolta e chi non ha potuto fare a meno di scrivere commenti positivi. Ecco cosa è successo durante l’appuntamento di ieri.

Uomini e Donne, due protagonisti lasciano lo studio: è nata una nuova coppia

Lo scopo principale di Uomini e Donne è quello di aiutare i protagonisti a trovare l’anima gemella. A volte, però, si può assistere a colpi di scena e a decisioni inaspettate. La puntata del 12 Febbraio 2024, da questo punto di vista, ha regalato numerose sorprese. Due protagonisti, infatti, hanno deciso di approfondire la loro conoscenza. Sono intenzionati a vivere la storia d’amore lontano dagli occhi attenti delle telecamere. È difficile ipotizzare cosa accadrà in futuro, però, per il momento, hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi.

Si sta parlando di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Ultimamente, le cose sembravano aver preso una piega completamente differente. Dopo il recente distacco, però, il cavaliere ha deciso di tornare sui suoi passi. I due, anche in seguito alle pressioni di Gianni Sperti, hanno condiviso un ballo. Ben presto, questo approccio ha dato vita a un bacio appassionato. La dama ha ammesso di essere pronta ad andare via con lui. Dopo i consueti saluti, così, si sono diretti verso l’uscita.

Maria De Filippi, con il sorriso sulle labbra, ha augurato a Roberta di non dover più tornare in trasmissione: “Spero di non vederti più“. Ida Platano, a differenza degli altri, è rimasta impassibile. Ha assunto un’espressione corrucciata, cercando di non far trapelare alcuna emozione. A distanza di qualche giorno dalle registrazioni, gli ex protagonisti sembrano contenti della loro scelta. Hanno anche condiviso uno scatto sui social network. Come ha accennato anche Gianni Sperti, ovviamente, bisognerà attendere un po’ di tempo per capire davvero come andranno le cose. Non è insolito che, dopo un addio precipitoso, le coppie si separino.