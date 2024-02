Ida Platano, altro che cuore libero: Tina Cipollari vuota il sacco e la smaschera a Uomini e Donne

Tina Cipollari smaschera Ida Platano a Uomini e donne: l’ex dama pensa ancora a lui, il dettaglio non passa inosservato.

Uomini e donne prosegue la sua messa in onda pomeridiana con grande successo. Senza ombra di dubbio nelle ultime settimane ad attirare l’attenzione il percorso di Ida Platano come tronista. L’ex dama infatti sembrava addirittura quasi vicina alla scelta, visto il suo atteggiamento con Mario.

Quando tutto sembrava andare alla perfezione ecco che sono arrivate una serie di segnalazioni che hanno messo in crisi Ida tanto da decidere di eliminarlo. Da allora la Platano sta continuando il suo percorso con Sergio e Pierpaolo, e proprio con quest’ultimo ha avuto un forte avvicinamento. Quello che però non torna è una rivelazione inaspettata di Tina Cipollari che ha messo in forte imbarazzo la donna.

Tina Cipollari smaschera Ida davanti a tutti: la tronista in panico

Nell’ultima puntata andata in onda a Uomini e donne, Ida è uscita in esterna con Sergio e Pierpaolo. Il primo corteggiatore è apparso un pò turbato dal comportamento della tronista avuto in precedenza. Il ragazzo infatti si è sentito messo da parte per molto tempo e questa cosa gli ha dato molto fastidio. I due hanno discusso quasi tutto il tempo tanto che la Platano ad un certo punto stufata gli ha detto basta, facendogli notare che in questo modo si perde solo tempo e non si va avanti. Per Ida è da bambini discutere su alcuni argomenti e questo modo di fare di Sergio potrebbe allontanarla. Molto meglio invece l’esterna con Pierpaolo.

L’avellinese dopo averla portata sulla moto, ha deciso di trascorrere un pomeriggio romantico, passeggiando in una villa. Il dj poi le ha voluto fare una sorpresa chiamando un violinista e facendolo suonare per loro. Il momento è stato dolcissimo tanto che Ida all’improvviso è scoppiata a piangere. In studio la tronista ha ribadito che con Pierpaolo è stata molto bene e si è lasciata andare. Quello che però non hanno convinto è stato il suo pianto. Tina Cipollari non ha avuto dubbi, le sue lacrime non erano per il momento ma per la voglia di stare abbracciata ad un’altra persona: Mario Cusitore. L’opinionista infatti è convinta che Ida sia ancora molto presa dallo speaker napoletano e dovrebbe richiamarlo nel programma. L’ex dama però ha continuato a ribadire che il pianto era riferito al momento e alla felicità di sentirsi davvero corteggiata dopo tanto tempo.