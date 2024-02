Amici, il clamoroso ritorno in casetta provoca malumori e tensioni: clima glaciale

I concorrenti di Amici 23 hanno deciso di lasciarsi andare a un discorso molto sentito per mettere le cose in chiaro.

Ayle aveva chiesto alla produzione di Amici 23 di abbandonare il programma. Gli era stata data una macchina per poter tornare a casa, però, una volta giunto a Livorno, ha deciso di chiamare la redazione per chiedere di poter tornare. Si è trattata di una svolta improvvisa, che ha messo in crisi i professori e gli altri concorrenti del talent show.

Alla fine, grazie alla decisione di Anna Pettinelli, è stato ammesso nuovamente nel talent show. Non tutti, però, hanno preso bene tale notizia. I suoi compagni di avventura non hanno potuto fare a meno di accoglierlo con una ‘ramanzina’. Questo ha alterato il clima in casetta, dando vita a una situazione davvero spiacevole.

Amici 23, il duro sfogo degli allievi: “Smetti di ridere adesso”

Ayle non è un concorrente facile da gestire. Sta dando filo da torcere ad Anna Pettinelli e agli addetti ai lavori. Aveva criticato le numerose regole presenti nel programma dicendo che non facevano per lui. Il desiderio di sentirsi nuovamente libero l’aveva spinto a prendere una decisione drastica. Probabilmente, però, dopo il suo ritorno a casa, si è reso conto di non poter sprecare un’occasione tanto preziosa. La sua insegnante gli ha concesso una seconda possibilità. Gli altri allievi, al contrario, non sono stati così tolleranti.

Ayle è tornato ad Amici 23 con il sorriso sulle labbra. Forse, pensava di essere accolto in modo diverso. Holden, però, ha sottolineato la necessità di un chiarimento immediato: “Devi capire qua che la situazione non va bene quindi smetti di ridere adesso“. Il cantante gli ha spiegato la situazione, mettendolo al corrente delle due votazioni. Nel primo caso, la maggior parte degli allievi ha dato il consento per il suo ritorno. Nel secondo, invece, il quadro si è ribaltato drasticamente.

Malìa lo ha accusato di aver mancato di rispetto all’intero programma: “Io mi sono schierato dalla tua parte perché credo che fuori, vedendo che poi forse non sarebbe andata bene, ti saresti buttato giù e credo che non ti saresti rialzato“. Allo stesso tempo, lo ha avvertito che, da questo momento in poi, le cose cambieranno: “Se tu ti aspetti che, qua dentro, tutti ti guarderanno come prima o rideranno alle tue battute del ca**o non sarà così“.

Malìa lo ha invitato a impegnarsi e ad andare avanti nonostante l’esito delle classifiche. Sara, invece, ha ammesso di aver votato no. Solo dal punto di vista umano, si sarebbe unita a Malì e a Lucia: “Hai avuto questa chance e non ti ricapiterà più“. Ayle ha ascoltato attentamente le loro parole. Alla fine, si è fatto trasportare dalle emozioni: “Mi siete mancati. Sono arrivato a casa e non era casa mia, stavo meglio qui. Ho fatto una ca**ata e non so come farmi perdonare. Proverò in tutti i modi“. Ha dato la colpa alla sua fragilità e al fatto che, in quel momento, non stesse bene.