Rocio Munoz Morales piange in diretta per Raoul Bova: cos’è successo

La compagna dell’attore non trattiene l’emozione durante l’intervista: si è finalmente confessata a cuore aperto sulla loro storia d’amore.

Tra le puntate più seguite della stagione di Verissimo c’è indubbiamente quella che ha visto ospite in studio da Silvia Toffanin la compagna dell’attore Raoul Bova. Rocio Munoz Morales ha deciso di raccontarsi nel salottino di Canale 5, parlando soprattutto dei sentimenti che prova nei confronti di quello che non ha avuto paura a definire “l’uomo della sua vita”. In fondo la storia procede a gonfie vele dopo dieci anni e due figlie, Luna che è nata nel 2015 e Alma che invece è venuta al mondo nel 2018.

Col passare del tempo il loro legame ha continuato a rafforzarsi, ora per la 35enne originaria di Madrid è difficile pensare a un futuro senza di lui. Tra l’altro Bova si è rivelato una spalla incrollabile nel momento più complicato della sua intera esistenza: “Ho accanto un uomo meraviglioso. Quando mi confrontavo con lui sulla malattia di papà, lui mi era sempre accanto, nonostante suo padre sia venuto a mancare all’improvviso, lui non ha vissuto la malattia dei genitori, ma ha saputo starmi accanto come nessuno”.

Rocio Munoz Morales e l’amore sconfinato per Raoul Bova: “È l’uomo della mia vita”

Una chiacchierata parecchio intensa quella tra Silvia Toffanin e Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova che è stata ospite nel salottino di Verissimo solo qualche giorno fa. Si è parlato un po’ di tutto, in particolare dell’incredibile intesa che esiste all’interno della coppia. Tra i due i sentimenti sono ancora fortissimi, nonostante siano passati dieci anni da quando hanno deciso di ufficializzare la propria relazione.

Un amore rafforzato anche grazie alla nascita delle due figlie, Luna e Alma, venute al mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Per l’attore non può che spendere parole al miele, è stato fondamentale anche durante un periodo buio, quando ha dovuto affrontare il dolore per la morte del padre. “Raoul è l’uomo della mia vita. Sono dieci anni, ma sembra che l’abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me”, ha spiegato.

E non solo perché poi ha aggiunto: “Allo stesso tempo in questi anni abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci, siamo diventati grandi complici. Se devo pensare alla persona con cui sto meglio al mondo, ovunque, è lui”.