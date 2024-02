Nuove agevolazioni per disabili: quali rientrano nella domanda e come richiederli

In fatto di aiuti alle persone con disabilità anche il 2024 sarà ricco di bonus, sconti ed agevolazioni. Ecco una panoramica delle più importanti e di come richiederle.

La Legge di Bilancio 2024 approvata sul finire dello scorso anno ha definito regole e misure operative e disponibili per molteplici categorie di persone e lavoratori. In tale contesto rientrano anche coloro che convivono con disabilità in varie forme ai quali lo Stato va incontro fornendo una preziosa serie di agevolazioni.

Bonus sconti pensati per migliorare la loro quotidianità sia dal punto di vista dell’assistenza che dell’accesso a determinati beni o prestazioni. Ecco dunque una panoramica relativa agli aiuti per i disabili disponibili nel corso dell’anno.

Bonus disabili 2024, ecco quali aiuti sono disponibili e come richiederli

Uno degli aiuti più importanti è certamente l’Assegno di inclusione introdotto nel 2024 in sostituzione del RdC. Il suo valore rientra in un range compreso tra 480 e 6000 euro l’anno, importo che va però moltiplicato per il relativo parametro della scala di equivalenza. Ad esso è possibile aggiungere anche il bonus affitto per un massimo di 3360 euro l’anno. Le persone con disabilità hanno accesso alla possibilità di detrarre numerose spese sanitarie e senza applicazione della franchigia di 129,11 euro. Tra queste rientrano ad esempio le somme legate agli spostamenti in ambulanza, l’acquisto di arti artificiali da impiegare per la deambulazione ed inoltre sono integralmente deducibili le spese di assistenza specifica e le spese mediche generiche.

Troviamo ancora l’Assegno unico universale che, in questo caso specifico, prevede maggiorazioni per i disabili. Il riconoscimento riguarda tutti i figli a carico con disabilità ed indipendentemente dall’età e l’importo è di 175 euro mensili a figlio, spettante, in base al limite Isee, in misura piena o ridotta. Inoltre è disponibile, nella misura di 85-105 euro a seconda del grado di disabilità, l’equiparazione della maggiorazione dell’importo base tra minorenni e maggiorenni under 21. Per i nuclei con Isee sotto i 25mila euro è infine prevista la maggiorazione extra di 120 euro al mese. Elenchiamo poi altri bonus utili come le borse di studio disabili escluse dal calcolo del reddito, il bonus grandi invalidi da 878 euro, la carta europea per la disabilità e, ancora, il contrassegno parcheggio disabili UE.

Nel 2024 è inoltre operativa la Disability Card che consente ai disabili di accedere a numerosi servizi in totale gratuità o a costi estremamente contenuti sia per quanto riguarda i trasporti che l’ambito della cultura e del tempo libero, sia in Italia che nei paesi UE. Infine, si potrà usufruire anche nel 2024 dei permessi legge 104 e dei congedi straordinari che permettono sia ai disabili che ai caregiver di godere di un certo numero di ore o giorni di permesso extra retribuiti.