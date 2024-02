Difficoltà a deglutire, un sintomo troppo spesso ignorato: potrebbe nascondere un tumore

Se hai difficoltà a deglutire, non ignorare questo sintomo: potrebbe nascondere qualcosa di più grave come un tumore.

Dopo la pandemia da coronavirus che per qualche anno ci ha tenuti in nella sua morsa, oggi ogni sintomo che ci appare lo leggiamo in maniera completamente diversa. Se prima si tendeva anche ad ignorare qualcosa, come quello che poteva essere un banale raffreddore, mal di testa o mal di gola ad esempio, al giorno d’oggi invece ecco che scatta subito il campanello d’allarme.

Una visione che non è completamente sbagliata, in quanto la prevenzione non è mai troppa, ed essere sotto controllo aiuta ad anticipare l’eventuale diagnosi di qualcosa che sta insorgendo. Come il caso del sopracitato mal di gola: se infatti si ha problemi a deglutire, è qualcosa che non andrebbe ignorato, potrebbe nascondere qualcosa di più grave. Ecco cosa bisogna sapere.

Difficoltà a deglutire: non ignorare questo sintomo

Può frequentemente capitare di beccarsi la classica influenza stagionale, o il classico colpo di freddo che ci fa venire mal di gola, starnutire, mal d’ossa e via discorrendo. Eppure ci sono alcuni sintomi che troppo spesso tendiamo ad ignorare e a banalizzare, rendendoli più semplici di quelli che potrebbero essere in realtà. Tra questi sicuramente ci potrebbe essere un “comune” mal di gola.

Quando abbiamo difficoltà a deglutire, infatti, generalmente si tende a non dare troppo peso a questa sensazione, lasciandola scorrere, in attesa che questo fastidio possa passare. In realtà, questo sintomo anche abbastanza comune, in alcuni casi potrebbe nascondere una brutta sorpresa, ovvero l’insorgenza di un tumore. Motivo per il quale, non bisogna assolutamente lasciare questo sintomo al caso. Come bisogna agire?

Cosa fare?

Laddove si dovesse iniziare a sentire fastidio alla gola, difficoltà a deglutire e se questi sintomi sono persistenti, bisogna immediatamente consultare il medico curante e fare degli esami specialistici. I classici sintomi di cancro alla gola sono infatti, proprio difficoltà a deglutire, raucedine, e un cronico mal di gola. Colpisce la gola, la laringe, tonsille e faringe.

Generalmente, il più dei casi, si presenta come un carcinoma spinocellulare, nei restanti casi invece si tratta di un sarcoma di Kaposi, oppure adenocarcinoma. L’utilizzo di bevande alcoliche e tabacco, manco a dirlo, favoriscono questa insorgenza e il più delle volte colpisce la popolazione di una fascia di età tra i 60 e i 70 anni.